Javier Coello Trejo acusa que Emilio Lozoya le debe 25 mdp por sus servicios como abogado y lo demandará por fraude

Para pagarle, Lozoya le dijo al abogado que le había prestado 31 millones de pesos a Carlos Autrey, entre 2014 y 2016, y que el empresario le había firmado un contrato de interés y una garantía hipotecaria por ello.

Entonces, el exfuncionario le entregó un contrato de mutuo al abogado Javier Coello, para que él cobrara el adeudo de Carlos Autrey y con ello saldar sus honorarios.

Sin embargo, Coello aseguró que se enteró que el hermano de Emilio Lozoya, Juan Jesús Lozoya, y Carlos Autrey estaban haciendo una maniobra legal para no pagarle, por lo cual, los denunció por tentativa de fraude.

En la entrevista, Coello aseguró que se encontraba ganando el caso cuando se enteró que Emilo Lozoya le revocó los poderes del contrato de mutuo, lo que le impide cobrar sus honorarios.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el abogado afirmó que en junio de 2020 acordó dejar la defensa de Emilio Lozoya y desde entonces no ha podido cobrar sus honorarios.

“Cuando voy ganando mi asunto, cuando honestamente tengo que cobrar mis honorarios, porque los devengué, porque trabajé desde 2017 a 2020, porque todo mi equipo de muchos abogados nos dedicamos a atenderlo, me sale con que me revoca mis poderes, obviamente ya no puedo cobrar el contrato de mutuo”, dijo.

“Obviamente lo voy a denunciar, donde esté”, reiteró Javier Coello, en referencia a Emilio Lozoya, quien se encuentra en prisión preventiva.

Coello también reveló que comenzó a preparar la defensa de Emilio Lozoya desde 2017, sin embargo, en 2020 decidió dejar se de ser su defensa porque el exdirector de Pemex no siguió sus consejos y emitió acusaciones sin tener pruebas.

Con información de LATINUS.