César Duarte acusa a Javier Corral de haberle brindado protección al grupo de “El Chueco”

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte acusó al también exmandatario de la entidad, Javier Corral, de haber brindado protección durante su administración al grupo delictivo al que pertenece Noriel Portillo, “El Chueco”, quién es el presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la localidad de Cerocahui.

En una carta compartida a Latinus a través de su defensa, César Duarte aseguró también que Corral intervino en la evidencia sobre el homicidio de la periodista Miroslava Breach, quien fue asesinada —afirmó el exgobernador en prisión preventiva por los delitos de peculado y asociación delictuosa— por el mismo grupo de “El Chueco”, según su versión.

“Javier Corral brindó protección al grupo generador de violencia al que pertenece “El Chueco” Noriel Portillo quien asesinó a sangre fría a dos sacerdotes jesuitas y al guía de turistas en Cerocahui”, señaló Duarte, quien se encuentra en un hospital tras ser trasladado este sábado desde el Centro de Reinserción Social Número 1 “Aquiles Serdán”.

Sobre las acusaciones hechas por Duarte de que Corral manipuló el caso de la periodista Miroslava Breach al “contaminar” la escena del crimen, responsabilizó del homicidio al grupo criminal de “El Chueco”.

“Es fundamental saber las razones por las que Corral invadió y contaminó la escena del crimen donde se encontraban evidencias importantes del homicidio de la periodista Miroslava Breach; que curiosamente los autores señalados en ese homicidio coinciden con el mismo grupo generador de violencia que atentaron contra los sacerdotes jesuitas”, expresó.

También manifestó que Javier Corral usó a un funcionario de su gobierno como “chivo expiatorio” en el caso de Breach, al coaccionarlo en una reunión en su despacho —en la que dijo que también estuvo el fiscal estatal— para hacer una declaración por la que ahora está en la cárcel.

Asimismi, señaló a Corral de “destruir su estrategia contra la inseguridad” y afirmó que la administración de este provocó el repunte de la extorsión, el secuestro, el homicidio y robo de autos.

“Aquí observamos la incongruencia con la que actúa Javier Corral, por una parte, desmanteló la estrategia de seguridad exitosa en el estado, fue omiso en atender situaciones de violencia y en contraste vemos como ha sido un persecutor de mujeres y familias enteras”, indicó.

César Duarte aprovechó el documento para dar su versión sobre las causas por las que no se presentó en el estado ante las acusaciones en su contra, y aseguró que Javier Corral le habría “inventado” acusaciones.

“No hui de Chihuahua, el mentiroso y tramposo de Corral me quitó mi seguridad al día siguiente de dejar mi encargo de Gobernador y es claro que yo sí combatí a la delincuencia organizada frontalmente, por lo que me orilló a salir del país”, escribió.

Ante lo que agregó: “Era clara la manipulación que tenía sobre los jueces de consigna, había audios circulando de cómo manipulaba al Poder Judicial, además sin juicio ni investigación Corral ya me había declarado culpable, me había declarado el enemigo número uno de los chihuahuenses y me estaba inventando todo tipo de acusaciones”.

Duarte, quien fue extraditado desde Estados Unidos el pasado 2 de junio, llamó a investigar la relación de Corral con el grupo de “El Chueco” en relación a las exigencias del presidente Andrés Manuel López Obrador de una explicación de las causas que le permiten a Noriel Portillo circular en libertad a pesar de una orden de aprehensión.

“Estoy consciente de los riesgos de estas declaraciones, pero hoy las asumo. Habré de demostrar mi inocencia, exhibir las falsas acusaciones y desenmascarar al más corrupto corruptor mentiroso, holgazán y protector de asesinos que haya gobernado Chihuahua ese es Corral“, concluyó.

Duarte fue detenido en EU en julio de 2020, desde que en octubre de 2019 se emitiese una orden de arresto.

Con información de Latinus