Retiran bala a niña que resultó herida en balacera durante la jornada de vacunación en Puebla; se reporta estable

El secretario de Salud de Puebla, Antonio Martínez García, reportó este jueves que la niña de 9 años que resultó herida durante la balacera en el Centro de Salud Francisco I. Madero se encuentra estable luego de que ayer ingresó a cirugía en el Hospital del Niño Poblano para retirarle la bala que se quedó alojada cerca de su columna vertebral.

“El día de ayer ingresó a cirugía y fue una extracción de proyectil exitosa. La reportan estable”, señaló el secretario en la conferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa.

Martínez García indicó que la menor tenía una bala incrustada cerca de la columna vertebral por lo que la operación era necesaria, ya que de no extraerla existía el riesgo de afectar las raíces nerviosas.

Además, las autoridades reportaron que el otro menor de edad, que también resultó herido, en la balacera sería dado de alta este jueves y enfatizaron que se encontraba estable, ya que la bala no se quedó en su cuerpo, por lo que sólo le suturaron las heridas.

En cuanto a los adultos lesionados, el funcionario informó que una persona que se encontraba delicada fue ingresada en un hospital privado, mientras que otro adulto, de 57 años, fue dado de alta después de haber sido atendido en el Hospital de Traumatología y Ortopedia.

El miércoles, el gobernador de Puebla lamentó los hechos, pero dijo que en otros estados ocurren situaciones más complejas que la balacera del martes en el centro de vacunación. “Pues si es muy lamentable lo ocurrido el día de ayer, pero no por eso, en Puebla es la vida que nosotros tenemos, no, no; situaciones más complejas se dan en muchas entidades como Campeche, ya ahorita no en este gobierno, pero sí en el anterior de gobierno priista de Alejandro Moreno, así se daban cosas: vinculaciones del gobierno con el crimen”, mencionó.

El mismo martes, tras los hechos, la Secretaría de Salud informó a la ciudadanía un cambio en el centro de vacunación, que a partir de este jueves 30 de junio debe acudir a los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de “La Libertad” y “Romero Vargas”.

