“Fernando es el hombre que más he amado en el mundo”: Ingrid Coronado le escribió una canción en vida Tras el fallecimiento del presentador de origen argentino, Fernando del Solar, los recuerdos de la relación que mantuvo con Ingrid Coronado (2008), una de las conductoras más reconocidas en México, salieron a luz, pues en redes sociales se viralizó un video en el que, la también cantante, dedicó una melodía a su exmarido, que ella misma compuso hace algunos años.

En el material, Coronado interpreta la canción “Bendigo cada instante”, tema en el que expresa el cuidado y el amor con el que siempre trató al actor.

La canción fue revelada en la competencia de “Venga la alegría”, un programa que formó parte de TV Azteca en 2015. Al término de la presentación, la conductora dijo, “Es para él, con todo el amor del que no soy capaz. Es así, tengo a Dios de testigo, que (Fernando), es el hombre que más he amado en el mundo, en la vida, en cada instante y con eso me quedo, puedo agradecer de haber estado con él”.

Con información del Universal