Cuauhtémoc Blanco se destapa y afirma que desea ser presidente de México

El gobernador de Morelos dijo que por ahora no es tiempo de decidir, pero confesó que sí le gustaría ser presidente de la República

¡No es broma! Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, se destapó y dijo que sueña con ser presidente de México… “algún día”.

En entrevista con medios locales de la entidad morelense, Blanco Bravo aseguró que aún no tiene fuertes aspiraciones políticas; sin embargo, destacó que sí le gustaría ser presidente de México, aunque no todavía.

Por otra parte, el mandatario estatal indicó que entre las “corcholatas” de Morena, no tiene “gallo” a la Presidencia de la República: “Que gane el mejor, yo siempre les he dicho y muchas veces lo he dicho aquí, quien toma las decisiones es la gente, no nosotros”.

Acotó que todavía le faltan más de dos años de gobierno en Morelos, y eso es lo que lo ocupa actualmente. “Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado, ser entrenador y estar algún día en algún mundial con la Selección Mexicana”, y agregó que ya cuenta con muchas ofertas.

Con información de Latinus