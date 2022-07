Hay cinco casos de acosadores sexuales dentro del ayuntamiento de Guadalajara

Señalan que no sólo se abrirán procedimientos administrativos contra los depredadores, sino que las áreas hagan su trabajo en aplicar protocolos preventivos.

Una trabajadora de la dirección de Aseo Público del ayuntamiento de Guadalajara desde hace siete meses vive un calvario, tras ser víctima de acoso sexual por parte de un compañero de la misma área. Aunque la víctima presentó denuncias ante la Sindicatura y la Contraloría Municipal, acusan que no hay sanciones contra el responsable de estas acciones.

Este es sólo uno de los casos que se encuentran vigentes y bajo investigación dentro del ayuntamiento tapatío, que tan sólo en este año sumaría cinco denuncias de acoso sexual u hostigamiento contra trabajadoras, por parte de colegas o superiores.

La regidora Candelaria Ochoa ha sido de las voces más críticas por el incidente de la trabajadora de aseo público, aunque lamentó que no sea el único dentro del ayuntamiento.

“Me han contestado que como no tiene plaza, que como no es de base, que como ya cambiaron de lugar al sujeto, entonces no hay problema”, afirmó la regidora, quien acusó que el agresor no ha recibido ninguna llamada de atención ni sanción administrativa pese a lo reiterado de sus actos.

“Hace 10 años presenté en el ayuntamiento de Guadalajara el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar que quienes trabajan en el mismo, vivan libres de violencias. Este no se aplica porque desde hace siete meses no se atiende la denuncia de una trabajadora que padece acoso y hostigamiento por parte de uno de sus compañeros. Parece que a nadie le toca cumplir la norma, especialmente los artículos 50, 51 y 52 de dicho reglamento, entonces ¿de qué sirven los cursos y los carteles sobre el acoso? Cuando denuncian nadie se hace cargo” agregó la regidora.

Con información de Publimetro