Ken Salazar pide resolver “inquietudes” entre EE.UU. y México

Estados Unidos y México requieren marcos duraderos para resolver las “inquietudes” que parecen “más que temblores” en temas como energía, migración y seguridad entre ambas naciones, afirmó este martes el embajador estadounidense en el país, Ken Salazar.

Sí hay inquietudes y se tienen que poner esas inquietudes en la mesa porque, si no se ponen en la mesa no se pueden resolver, pero no nos podemos perder del camino, el camino es que se tienen que resolver problemas”, reconoció en un evento virtual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).