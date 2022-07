Memo Ochoa se queja de lo complejo que es ver la Liga MX en las plataformas de pago

El portero del América y la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, levantó la voz para manifestar su inconformidad en torno a que los partidos de la Liga MX ya no están tan fácil al alcance de los aficionados, pues varios clubes decidieron que sus transmisiones sean por televisiones de paga o las distintas plataformas que también requieren una suscripción y renta mensual.

“Si el futbol mexicano es difícil verlo fuera de México, ahora también está siendo difícil verlo en México, se está complicando ver los partidos del día con tantos lugares, tantas plataformas, tanto donde pagar para ver un partido que la gente ya no sabe a dónde recurrir para ver un juego cuando no está en el estadio.

“Los partidos que sí son abiertos la gente tiene que disfrutarlos y sin duda la línea a seguir a futuro es buscar que la Liga mexicana se unifique y que se pueda ver en otros lados porque por experiencia me tocó vivirlo en Europa y a mi llegada es complicado, a veces los mismos compañeros, los mismos clubes no conocen la Liga mexicana, conocen uno o dos equipos. Cuando hay por ahí un clásico tampoco pueden ver el partido, entonces sí ven más otras ligas y ojalá eso cambie en el futuro”, señaló Ochoa.

Ochoa consideró que el jugador nacional no es conocido más allá de sus fronteras debido a que el torneo local no tiene la difusión adecuada, aunado a que ya no tiene la vitrina de la Copa Libertadores en la que los equipos aztecas se medían a los sudamericanos.

“Yo lo he visto con otros compañeros que están en Europa lo han dicho, lo han repetido, ahora lo vuelvo a decir yo. A veces lo toman a mal, pero es la realidad cuando vives del otro lado, y ojalá que eso cambie porque eso va a ayudar al futbolista mexicano para que ojalá podamos salir de esta burbuja y que de paso ojalá que en un futuro muy cercano volvamos a competir contra los equipos sudamericanos porque nos va a ayudar a competir más que hacerlo ante los de Centroamérica o el Norte (MLS)”, añadió.

Con información de Latinus