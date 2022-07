Ni Biden ni Putin, el Papa Francisco es el dirigente político más importante del mundo: AMLO

Durante las últimas dos semanas, el presidente López Obrador ha insistido en nombrar al Papa Francisco como un ejemplo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Papa Francisco es el dirigente espiritual y político más importante del mundo, “independientemente si somos creyentes o no”.

“Que todos, gobernantes de China, de Rusia, de Estados Unidos, de países de nuestra América, de Europa, de líderes religiosos, intelectuales, comunicadores, que todos. Y esto no tiene que ver con cuestiones religiosas, si somos creyentes o no, si tenemos una religión o somos librepensadores, agnósticos, ateos, no, estamos hablando de dirigentes que sí deben de ser escuchados”, expresó.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario mexicano pidió reproducir un video en el que el Papa Francisco habló de los cuatro pecados del periodismo: la desinformación, la calumnia, la difamación y el cuarto pecado es buscar ensuciar o el escándalo por el escándalo.

Durante las últimas dos semanas, el presidente López Obrador ha insistido en nombrar al Papa Francisco como un ejemplo, también, de lo que los religiosos deben respaldar como estrategia de seguridad y tiene que ver con no enfrentar la violencia con más violencia.

El mandatario mexicano ha mostrado su respeto y admiración por las expresiones y el liderazgo del religioso.

Este lunes el presidente López Obrador afirmó que se identifica mucho con el Papa Francisco y también afirmó que Jesús Cristo es su dirigente social más admirado.

Ese día también reprodujo un video del Papa durante más de ocho minutos, en el que defendía que el apoyo al pueblo y que éste sea quien lleve adelante un país, no debe verse como populismo, sino como popularismo.

El martes también se refirió al representante de la Iglesia Católica al agradecer que la carta sobre una jornada nacional de unidad de la comunidad religiosa, fue una postura muy cercana al pensamiento del Papa Francisco.

Con información de Proceso