“Él no es Morena, es priista; responde Miguel Barbosa al Diputado de Morena Ignacio Mier

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, rechazó este lunes las acusaciones que realizó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, por posible filtración de datos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos.

De acuerdo con el gobernador de Puebla, Ignacio Mier tiene intereses al hacer denuncias por estos delitos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y usa a la Cámara de Diputados para promoverse. Lo señaló, además, de ser un priista que ahora es legislador de Morena.

“Él no es Morena, es priista, fue el segundón de Enrique Doger. No tengo ninguna información ni tuve nada, no me dedico a filtrar. Niego cualquier circunstancia y de la investigación, él sabe cómo se dio y en qué condiciones”, dijo el gobernador de Puebla en videoconferencia.

El gobernador de Puebla dijo que el coordinador morenista “no tiene seriedad” y que utiliza mentiras como una forma de presentación.

“Han utilizado los temas de la propia Cámara para poder promoverse, hay que ser serios, dar las mentiras así ya no cuenta, pero en fin, es una forma de verse o de presentar, esperemos a gusto, con mucho interés a ver si el señor Mier anuncia su interés, porque hasta ahorita nadie sabe de ese interés, ¿verdad?”, señaló.

Barbosa agregó que Ignacio Mier “fue el segundón” del exdiputado Enrique Doger y que “es mejor no hacerle caso a los locos”.

“Parece que los que se lo creen son los que lo entrevistaron el sábado, es una forma de actuar, a los locos poco caso. En el tema del Twitter, a ver, ya presentó su denuncia (Mier) porque dice que se hizo una filtración de información, revelación de secretos por parte de la investigación de la UIF y que eso sirvió para generar desprestigio y muchas otras cosas e ir en contra de los intereses de Morena”, agregó Barbosa.

