Frente a la crisis, la salida está en la transformación: AMLO a Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a su par de Estados Unidos, Joe Biden, a “cerrar filas” en beneficio de los pueblos de ambos países y a transformar y no mantener el conservadurismo.

“Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo sino en la transformación; transformar, no mantener el statu quo”, planteó en medio del Salón Oval de la Casa Blanca.

En un mensaje conjunto previo a la reunión de trabajo bilateral que sostuvieron minutos después en la Casa Blanca, el mandatario mexicano hizo a su anfitrión cinco propuestas que, consideró, pueden ayudar a superar la actual crisis financiera, política y social derivada de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Biden escuchó paciente la larga alocución del mexicano y respondió que pese a las diferencias, estaba ansioso por trabajar en la bilateral en estos y otros puntos, a fin de resolver situaciones que aquejan a los dos países de manera conjunta.

Para López Obrador los adversarios de Biden son “conservadores”, y fue entonces cuando lo exhortó a impulsar reformas atrevidas.

“Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, no será posible resolver los problemas. Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación. Transformar (y) no mantener el statu quo”.

Con información de La Jornada.