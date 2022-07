Con recursos propios, inicia Fernando Garza campaña de limpieza en redes

Redacción Antena Noticias

En rueda de prensa celebrada en Palacio municipal, el regidor panista de Guadalajara, Fernando Garza, dio a conocer una campaña de concientización orientada al ciudadano para evitar ensuciar la ciudad, ya que refiere el edil, “ante la falta de respuesta de la actual administración ante las muchas necesidades que tiene Guadalajara”.



Añadió Garza que también se debe a la lentitud de las comisiones edilicias “hace 7 meses presenté una iniciativa para hacer una campaña institucional donde pudiéramos concientizar al ciudadano de lo importante que es no tirar basura en la vía pública, que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, me la acaban de aprobar”, sin embargo aún falta que pase a comunicación social y destinarle presupuesto.



Por esos motivos, el regidor opta por realizar un esfuerzo desde su trinchera y con recursos propios, a través de una campaña en redes sociales para contribuir a una Guadalajara más limpia.



Por otra parte, señaló que referente al tema de las patrullas, Garza Martínez dio a conocer que le solicitó a la Contralora municipal que realice una investigación del procedimiento de adjudicación, mismo que tiene el vicio de origen de no haberse soportado en un presupuesto y por consecuencia partida presupuestal, toda vez que este no se había aprobado a la fecha de la adjudicación, a lo que la funcionaria le respondió que ya se inició con su solicitud. “Me informó que ya está pidiendo información a las diferentes dependencias que participaron en la licitación y que espera tener pronto resultados. “