Alcocer pide mantener las prácticas de los pasantes, aun en lugares inseguros, pese al asesinato de un médico en Durango

Jorge Alcocer, secretario de Salud del gobierno federal, lamentó este martes el asesinato de un joven pasante en Durango, pero aseguró que no es aconsejable que se suspenda este proceso de formación para los médicos estudiantes, el cual es necesario aún en sitios alejados o con condiciones inseguras.

“No es oportuno, no es aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse”, dijo en conferencia junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Desde luego no podemos igual que con los especialistas, los médicos generales, dejar del lado los sitios más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras, esto no del todo seguras, pues está igual de vigilado y de atendido y desde luego es responsabilidad del gobierno que lo está cumpliendo en todo sentido”, indicó.

Alcocer insistió en que las prácticas dentro de una clínica o un hospital son necesarias para que un estudiante de medicina termine su aprendizaje con presencia social.

“Es una necesidad académica que no se puede cancelar porque es en el momento casi para recibirse”, comentó Alcocer.

Sin embargo, aseguró que el gobierno garantiza condiciones de seguridad para todos los trabajadores, incluidos los del sector salud.

Este sábado, el médico pasante Eric David Andrade Ramírez fue asesinado en la localidad El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango.

Un día después, la Universidad Autónoma de Durango informó que retirará de inmediato a todos los médicos pasantes de servicio social de la Escuela de Medicina de la UAD Campus Durango y UAD Campus Laguna, de aquellas unidades que no cuentan con las condiciones necesarias de seguridad.

Con información de LATINUS.