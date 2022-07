De ser candidato, seguirá política de “abrazos no balazos”: Adán Augusto López 

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, afirmó este miércoles que, si llega a ser candidato a la presidencia por Morena, él continuará con la política de “abrazos no balazos” que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que “es un asunto de convicción, es un asunto de entender que tenemos primeramente combatir las causas y sus efectos para un bien común”, e hizo hincapié en que “más del 70 por ciento de los mexicanos apoya está política pública y lo que se tiene que hacer de quien pretenda encabezar el poder ejecutivo es fortalecer lo mucho que se ha avanzado es esto que se llama la Cuarta Transformación para bien del pueblo mexicano”.

Así lo apuntó durante la conferencia de prensa en esta ciudad, al tiempo que aseguró que “pese a los actuales hechos violentos en el estado de Chihuahua, existe la gobernabilidad y la coordinación con el gobierno de Maru Campos Galván para garantizar la seguridad de los habitantes del territorio chihuahuense”.

Expresó que “hay una buena relación con la gobernadora” y agregó que “más allá de la admiración y el respeto que se le tiene, se cuenta con una relación institucional que permite la coordinación entre las fuerzas estatales y federales para enfrentar la inseguridad en el estado”.

Reveló que “la reunión de seguridad de la próxima semana se está por confirmar el lugar, el cual podría ser en Creel, municipio de Bocona, en la Sierra de Chihuahua, en donde se continuará entablando relación para el tema de seguridad”.

Actualmente, mencionó, las fuerzas federales se encuentran trabajando en conjunto con el gobierno estatal para la búsqueda de José Noriel El Chueco —vinculado con los asesinatos de dos jesuitas y un guía de turistas—, y así continuará.

El funcionario, que fue invitado por la diputada federal juarense Andrea Chávez, y por el edil morenista Cruz Pérez Cuellar, para reunirse con empresarios locales y grupos religiosos, fue recibido en Ciudad Juárez por una veintena de personas que coreaban “Presidente, Presidente”, en el marco de una gira de trabajo que realiza en la ciudad y en la capital del estado.

Durante los últimos días varios camiones con publicidad —en la que se lee “Bienvenido Secretario de Gobernación”—, han recorrido la ciudad y al verlos esta mañana solo dijo “Que bonitos”, aunque se deslindó de la promoción.

Asimismo, el encargado de la política interna del país, quien presentó al nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la entidad, abordó el tema del agua en el territorio nacional. “Uno de los grandes retos de la gobernabilidad en Chihuahua y otros estados del país es la disponibilidad de agua, que garanticemos la estabilidad del sistema hídrico nacional y los estados del norte puedan tener reservorios suficientes para tener agua los 365 días del año”.

Informó que el bombeo de agua desde el canal de uso agrícola El Chapotal hacia la zona metropolitana de Monterrey que inició este miércoles con la extracción de mil litros por segundo, es una solución a corto plazo, a largo plazo se requieren otros proyectos para garantizar el abasto de agua, y puso como ejemplo el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, con inversión federal de 30 mil millones de pesos, y una planta desalinizadora en San José del Cabo, con tecnología de Israel cuya construcción concluirá en año y medio.

Defendió el uso del agua para fines agrícolas o industriales, “el arte de gobernar lleva implícito la construcción de equilibrios, eso mismo hay que hacer con el agua, nadie está negado que el agua tiene que usarse para el uso doméstico y consumo humano, pero también es fundamental para el desarrollo de la industria y del campo”.

Planteó que la solución a la escasez es “cambiar la cultura de riego, ir a la tecnificación para que no se desperdicie el líquido, como lo estamos haciendo ya en Guanajuato, que no se desperdicie tanta agua; el problema en este país es que no estamos acostumbrados y sustituir la arcaica tecnología que tenemos”.

“No hay ninguna industria que sea mala, puedo yo tener una diferencia ideológica con un empresario pero cualquier industria lleva aparejada mano de obra y la generación de empleos, nosotros tenemos que construir un equilibrio social. La industria cervecera, que es una empresa transnacional, tampoco podemos ocultar que genera empleos, ya quisiera yo que en Tabasco hubiera no una, diez empresas como esa, no tenemos sola empresa cervecera o refresquera”, enfatizó.

En relación a sus aspiraciones presidenciales, evadió comentar y dijo “yo no voy a opinar si algún compañero o compañera ha manifestado una aspiración (presidencial), no lo hago porque estoy en horario laboral y por convencimiento propio, he participado en algunos eventos a los que me ha convocado mi partido (Morena), que es uno de mis orgullos.

“Formamos parte de este movimiento desde hace muchos años, iniciamos esta marcha junto con el presidente de la República, pero creo que no es el momento de hablar de candidatos o candidaturas, ya he dicho que los tiempos del Señor son perfectos, ni antes ni después, primero hay que unirnos como nación, unidad en torno a un proyecto del presidente, y eso nos va permitir llegar”.

Respecto a camiones y propaganda en bardas que aparecieron este miércoles en Ciudad Juárez y otras urbes del estado para publicitar su nombre y darle la bienvenida, Adán López se deslindó: “Yo agradezco a quienes hayan hecho esto, sí voy a deslindarme de ello, está muy bonita la camioneta, me la enseñaron en una foto y yo agradezco muchísimo el gesto, el detalle, haya sido quien haya sido pues agradecerle a la persona”.

