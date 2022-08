AMLO reconoce que hubo acarreos en el proceso de Morena y asegura que cuando eligieron a Calderón fue peor

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este lunes que hubo irregularidades en el proceso interno realizado por Morena durante este fin de semana, pero aseguró que no se compara con la elección del PAN en la que se escogió a Felipe Calderón como su candidato para el 2006.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas”, dijo el mandatario.

“No se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido porque estuve viendo que repetían y repetían fraude e irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada, nada qué ver, (…) cuando Calderón es candidato por su partido, contiende contra Creel, y aunque no era abierta la elección hubo acarreos y fraude”, dijo.

Reiteró que en el 2006 el PAN robó la presidencia y durante el mandato de Calderón incrementó la cifra de muertos en el país.

López Obrador celebró la participación de 2 millones 500 mil militantes de Morena en el proceso interno para elegir a los integrantes del Congreso Nacional y calificó a la jornada como “buena y democrática”.

“Como sabía que me iban a preguntar eso, de 553 centros de votación solo se cancelaron 19. Y de los 300 distritos solo se tiene que anular 5, o sea, elecciones para repetirse o, sí repetirse, 5, el 1.66 %”, explicó.

“Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Motozintla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana, un distrito de Tijuana, 12 de aquí, de los 19, que se cancelaron, entonces participaron muchos, muchos, y hay algunos que no salieron, también hay inconformidad por eso, pero se le tiene que tener confianza a la gente y el pueblo manda”, reiteró.

López Obrador felicitó a quienes participaron en la elección durante este fin de semana y exhortó a que todos los partidos del bloque conservador convoquen a elecciones abiertas para decidir sus procesos internos.

“Que no sean nada más los de arriba los que hacen los acuerdos, los enjuagues y deciden en restaurantes de lujo de la Ciudad de México, es muy importante que participe la gente y no hay aparato, es el pueblo, es la gente”, insistió.

Con información de Latinus