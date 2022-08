Justifica presidenta electa del CEDHJ su postulación al cargo

Guadalajara, Jal. La nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, dijo desconocer cómo logró el consenso casi unánime de los diputados estatales -33 de 36 votos posibles- para obtener el cargo, siendo como era inelegible por incumplir uno de los requisitos más importantes que pedía la convocatoria para garantizar la autonomía de los aspirantes: no haber sido funcionaria pública municipal o estatal en los dos años previos a la elección.

“No sé, no sabría decir cómo se generó (el consenso). Yo participé de verdad como cualquier ciudadana, se puede ver mi historial, las invitaciones que me han dado (para laborar en el estado o ayuntamiento) han sido en base a mi trabajo. No sé por qué, no he tenido acercamiento con (diputados)”, responde, en entrevista con La Jornada.

—¿Fue un acuerdo político porque usted ha trabajado las últimas tres administraciones municipales de Guadalajara con gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano?

—Yo he trabajado con diferentes partidos políticos, en mi historia laboral nunca he tenido una base, siempre he sido de confianza, he entrado y salido.

—¿Pero por qué se postuló, no leyó la convocatoria, el impedimento para participar que tenía como funcionaria pública?

–Considero que no tenía en ese momento un conflicto de interés que pudiera generarse por el puesto que yo estaba desempeñando, estaba como empleada en el ayuntamiento, no tenía personal bajo mi cargo. Puedo entender el malestar de los organismos de la sociedad civil (OSC) y compañeros que participaron (28 candidatos más) y más bien invitaría a que se sumen, a conocernos, a trabajar en beneficio de los derechos humanos.

—La convocatoria no se refiere a que tuviera cargo directivo, sino a que no fuera funcionaria en los dos años previos. ¿Y la ética, qué no es uno de los elementos principales para dar certidumbre a un cargo así de relevante?

—Yo presenté mis papeles, yo no los revisé, participé libremente en la convocatoria. No es de ética porque yo consideré que no había un conflicto de interés para estar ahí y yo no me iba a evaluar en la cuestión de elegibilidad.

Pero que Godínez participara en la selección sin cumplir ese requisito, ha sido lo más criticado por decenas de OSC y activistas de los derechos humanos, quienes han interpuesto recursos legales para rebatir su llegada al cargo el pasado 2 de agosto, con denuncias incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o con la Relatora Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawor.

—¿Le preocupa ese repudio numeroso, que avancen los recursos interpuestos en su contra, que pudiera salir cuando recién llegó?

—De verdad entiendo lo que ellos buscan con esto, yo más bien me concentro en los retos que tenemos. Los invitaría a que se sumen, vengo con todo mi compromiso como ciudadana para trabajar y aportar todo lo que he adquirido en mi experiencia profesional.

Entrevistada diez días después de asumir el cargo, Godínez señala que el órgano interno de control de la CEDHJ ha encontrado varias irregularidades, entre ellas un mal manejo de recursos que “daremos a conocer más adelante”, pero que por el momento incluye que se pagaban los equipos celulares de directivos.

Respecto a la salida de personajes con reconocida trayectoria pública como la ex directora de Quejas, Erika Córdova, o de quien fuera jefe de Análisis y Contexto, Tunuari Chávez, además de tres de cuatro visitadores, de directivos, dijo que no se trató de despidos sino que simplemente se terminó el contrato y y no se les renovó. Negó que salieran “por encargo”.

Con información de La Jornada.