Alfaro le pide austeridad a diputados ante pretensión de incremento salarial

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que los legisladores deben dar una explicación a la ciudadanía sobre la intención de aumentarse su dieta

Luego que los diputados mencionaron que analizan aumentarse su sueldo porque desde hace 10 años no lo hacen, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, pidió a los legisladores ser austeros y no excederse, además que deberán dar una explicación de esa situación a la ciudadanía.

En el presupuesto 2023 los diputados analizan elevarse el sueldo de 109 mil 069 a 116 mil 497 pesos brutos al mes. También el secretario general tendría un aumento de sueldo junto con los directores de área y los titulares de Órgano Técnico.

“Quienes aprueban el Presupuesto por mandato constitucional son los diputados, yo no me he aumentado el sueldo (…) y voy a mantener esa postura hasta el último día de mi gobierno. Cada quien tendrá que explicar las razones de sus decisiones, y desconozco la situación salarial de los diputados, no sé cuál sea la circunstancia que tengan; ellos tendrán que explicarlo, y veremos qué es lo que deciden”, expresó Enrique Alfaro.

El mandatario reconoció que finalmente son los diputados locales quienes deben de aprobar el presupuesto a más tarde el 15 de diciembre.

Entre los diputados, las fracciones han mostrado posturas diferentes sobre el apoyo a este incremento salarial. Quienes lo justifican señalan que desde hace 10 años no se ha tenido un incremento en el sueldo de los diputados, mientras que los opositores afirman que sería un aumento que no se justifica porque los diputados aún ganan muy por arriba de un mexicano promedio.

Alfaro concluyó que se viven tiempos presupuestales complicados y el gasto público debe destinarse a los problemas sociales.

En otro tema, el mandatario afirmó que avanzan las investigaciones en torno a los bloqueos de la delincuencia organizada de la semana pasada en Zapopan e Ixtlahuacán del Río, pero que la Fiscalía daría más detalles en próximos días.

Con información de Publimetro