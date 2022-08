AMLO vulneró la neutralidad y equidad en el proceso electoral de Hidalgo, determina el Tribunal Electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó este miércoles que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la neutralidad y equidad en el proceso electoral del estado de Hidalgo.

Esta sala modificó, por unanimidad de votos, la decisión de la Sala Regional Especializada que determinó que las expresiones del presidente de la República durante su conferencia matutina del 25 de abril no vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad.

El TEPJF explicó que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia en contra del presidente López Obrador por diversas manifestaciones en contra de la candidata de la coalición “Va por Hidalgo” para la gubernatura de esa entidad, Carolina Viggiano.

En la conferencia matutina del 25 de abril, el presidente criticó a la excandidata del estado de Hidalgo, quien supuestamente sugirió eliminar las pensiones a adultos mayores en esa entidad.

“No me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo, no me extraña, de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera”, dijo López Obrador ese día.

Al respecto, el Tribunal Electoral del estado de Hidalgo determinó la inexistencia de la infracción por parte del titular del Ejecutivo Federal. Contra dicha determinación, el PRI presentó un medio de impugnación.

La Sala Superior estableció que las expresiones del presidente de la República vulneraron los principios constitucionales de neutralidad, equidad en la contienda e imparcialidad.

“Lo anterior, ya que las expresiones denunciadas implicaron un posicionamiento y una crítica hacía la candidata de la coalición ‘Va por Hidalgo’; asimismo, se presume que tuvieron un grado de impacto o incidencia en la elección para la renovación de la gubernatura, pues se suscitaron durante el desarrollo de las campañas”, explicó el Tribunal Electoral.

Con información de Latinus