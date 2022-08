Vinculan a proceso a tres de los 167 presuntos integrantes de Pueblos Unidos detenidos en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán informó este miércoles que vinculó a proceso a tres menores de edad, presuntos integrantes del grupo criminal Pueblos Unidos, por posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La vinculación a proceso ocurre en el contexto en el que a través de una denuncia anónima se alertó el domingo sobre la presencia de civiles armados en las inmediaciones de la comunidad de Tiamba, perteneciente al municipio de Uruapan.

Luego de ello, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Guardia Civil y la Fiscalía del estado, lograron la detención de 167 personas, entre ellos los tres menores de edad.

Estos fueron puestos a disposición de la célula Investigadora especializada en Justicia Integral para Adolescentes de la Fiscalía General de la delegación Michoacán.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el domingo que inició una carpeta de investigación en contra de los 167 presuntos sicarios del cártel de Pueblos Unidos que fueron capturados este sábado tras llevar a cabo una serie de bloqueos de carreteras de Michoacán.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseveró el lunes que los grupos de autodefensas forman parte del crimen organizado, en el marco de la reciente detención de 167 presuntos integrantes de Pueblos Unidos.

“Cualquier grupo de autodefensas forma parte de un brazo o de una mano de los grupos de delincuencia. No hay autodefensas, esto no es el viejo oeste, esto no es una película de vaqueros”, dijo el gobernador en entrevista con Carlos Loret de Mola para el programa radiofónico “Así las cosas” de W Radio.

