Fiscalía Electoral rechaza citar al presidente AMLO por el caso de su hermano Pío

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), acordó no citar a declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de su hermano Pío López Obrador, quien es investigado por posibles delitos electorales, confirmó Pablo Hernández-Romo Valencia, abogado del acusado, a Latinus.

El abogado de Pío López Obrador había solicitado a la FEDE que citara a declarar a López Obrador, luego de que el propio presidente dijo en una conferencia matutina que estaba dispuesto a ser testigo en el caso de su hermano.

Sin embargo, el Ministerio Público de la FEDE determinó que es improcedente porque, según el artículo 90 del Código Nacional de Procedimiento Penales, y debido a la investidura que tiene López Obrador como titular del Ejecutivo Federal está exento de comparecer, de acuerdo con el oficio que entregó la Fiscalía al abogado de Pío López Obrador el 17 de agosto.

“Es un acuerdo a mi parecer ilegal (…) el Ministerio Público dice que no se va a citar al presidente de la República por la investidura que tiene y por lo tanto no está obligado a declarar. Eso no es correcto, el artículo 90 del Código Nacional establece que no estará obligado a comparecer, eso es distinto”, dijo el abogado del hermano de López Obrador en entrevista con Latinus.

Explicó que el artículo establece que el mandatario está exento de acudir a la Fiscalía General de la República (FGR), “pero lo lógico es que el Ministerio Público pueda tomarle su comparecencia porque además no existe ninguna excepción para las declaraciones de los testigos”, agregó el abogado.

Por otra parte, el presidente López Obrador podrá comparecer ante el Órgano Ministerial si previamente renuncia a su derecho a no hacerlo, dice el oficio de la FEDE.

La investigación abierta sobre Pío López surgió a partir del video revelado por Latinus el 20 de agosto del 2020, en el Loret Capítulo 12. Ahí se observa al hermano del presidente recibir sobres con diversas cantidades de dinero para las elecciones.

Con información de Latinus