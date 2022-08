Lanzan huevos a autos de jugadores de Cruz Azul

Pese a que la directiva de Cruz Azul reforzó la seguridad en las puertas de las instalaciones de La Noria, grupos de aficionados que pertenecen a las porras del equipo se dieron cita para reclamarle a los futbolistas luego de la goleada 7-0 ante el América del sábado pasado.

Los futbolistas más cuestionados fueron el capitán Julio César ‘Cata’ Domínguez’ y Rafael Baca, pues los fans les enviaron mensajes con sus compañeros respecto a que los quieren fuera del equipo.

“Estamos comenzando de una forma tranquila, siempre hemos sido así, pero si siguen como el ‘Cata’ o como Baca, créeme que esto va a acabar de otra forma.

“Dile a ‘Cata’ que ya no lo queremos aquí, ya estuvo suave, ya tuvo mucho tiempo para poder jugar y no ha jugado, se dedica a hacerse puro pendejo, igual el Baca”, le lanzaron al paraguayo Juan Escobar, el primero en salir de las instalaciones.

Por otra parte, a José Joaquín ‘Shaggy’ Martínez le colocaron dos blanquillos en el parabrisas de su vehículo, y a Uriel Antuna le reventaron un blanquillo en su auto.

El portero Sebastián Jurado y el ‘Cata’ Domínguez, de acuerdo con reportes de la cadena ESPN, salieron por una puerta alterna para no se cuestionados por los seguidores, mientras que el símbolo y relegado a la banca, Jesús Corona, recibió la petición de regresar a jugar y mostrar su liderazgo en estos momentos difíciles para la institución.

“Son situaciones que no competen a uno, son decisiones personales, yo lo que sí les digo esas mismas decisiones yo las he respetado desde inicio de temporada, quién juega y quién no, he estado respaldando a todos los compañeros que están dentro.

“Obviamente siento una impotencia de no poder ayudar, de ya no estar dentro del terreno de juego, pero ya no pasa por mí, me parto la madre afuera (sic), sigo haciendo todo lo que hacía anteriormente, me quedo dobles sesiones, hago lo que tengo que hacer y lo que me corresponde únicamente, de ahí en más decisiones de si o no juego no me corresponde, yo trato de hablar con los compañeros, sienten una gran pena, una gran impotencia, sabemos que ustedes no se merecen eso, la institución no se lo merece y créanme que vamos a hacer nuestro trabajo”. les dijo Chuy.

