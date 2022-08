“No busco la presidencia de México, le tengo mucho respeto”, dice Colosio Riojas

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, aseguró tenerle mucho respeto a la presidencia de México, por lo que no competiría por esta en los próximos años.

Durante una entrevista, el funcionario dijo que aunque las personas crean que es un puesto al que aspiraría por su padre, Luis Donaldo Colosio, no es su meta personal.

“Me resulta absurdo que la gente piensa que quiero ir corriendo hacia aquella situación que me quitó a mi papá, no va por ahí, no va por ahí”, dijo en la entrevista.

Recordó que el ser aspirante a la presidencia “le hizo mucho daño a su familia” cuando su padre lo fue en 1994 y reiteró que se trata de un cargo al cual le tiene mucho respeto.

“Yo reconozco lo que eso le hizo a mi papá, a mí a mi familia, es algo que le tengo mucho respeto, no es mi meta”, dijo.

Agregó: “Es un gran cargo, un gran trabajo. Muchísimas vidas dependen de ese cargo de que se haga bien, por eso mismo lo trato con tanto más respeto, no es una chambita nomás”.

El alcalde de Monterrey recalcó que se trata de un cargo que requiere mucho sacrificio.

“Si lo haces bien o mal vas a impactar a mucha gente, hay que tratarlo con mucho respeto, esto no es un tema de coyuntura, de popularidad, se trata de dirigir el rumbo de millones de vidas durante un tiempo considerable”, señaló Colosio Riojas.

Finalmente, dijo que su apellido no es una carga sino un honor.

Colosio recibió dos balazos el 23 de marzo de 1994 mientras saludaba a la multitud en un mitin en Tijuana. En aquel momento se detuvo al presunto asesino material, Mario Aburto, quien actualmente cumple condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Con información de Latinus