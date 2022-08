Alejandro Fernández reacciona a críticas por su look: “preocúpate por lo que te falta”

Las celebridades aprovechan el verano no sólo para tomarse unas vacaciones lejos de las cámaras y también para cambiar sus looks; sin embargo, muchas veces estas transformaciones no causan la respuesta que esperaban en su público e, incluso, surgen las críticas, tal como le pasó a Alejandro Fernández El Potrillo en su reciente visita a Venecia, Italia.

Desde hace varias semanas, el cantante emprendió un viaje con su novia, Karla Laveaga, por Europa. Actualmente se encuentran en tierras italianas en donde el cantante se dejó ver con una cabellera platinada larga y ondulada. Las fotos de su nueva apariencia desataron críticas divididas en redes sociales y una que otra opinión discriminatoria.

Aunque la mayoría de los mensajes son fans que muestra su apoyo a lo relajado que se ve en sus vacaciones, los comentarios negativos hacia su imagen han sido en su mayoría por el color de cabello y el tipo de vestimenta de colores que utiliza que, casi siempre son enfocados según sus haters, a ‘parecer una señora’.

‘Señora de las lomas’; ‘Amazing Meryl Streep’; ‘La señora de las Lomas, jajaja ¡qué horror!’; ‘Ufffff se envejeció muy rápido. Que cuide su aspecto personal’; ‘Ella es señora Claus’; entre otros Ante esta situación, El Potrillo reapareció en su cuenta de Instagram para hacer frente a los comentarios sobre su apariencia física. A lo largo de su mensaje, el cantante señaló que en lugar de fijar su atención en lo que hace o deja de hacer, la gente debería enfocarse en sus propias vidas.

En la publicación el intérprete de Me dediqué a perderte compartió una serie de imágenes en las que aparece presumiendo su melena canosa, mientras pasa la tarde disfrutando de una copa de vino blanco en un restaurante italiano.

También compartió un video en el que aparece degustando un postre elaborado con helado en la terraza de un lujoso mesón en Venecia con vista al mar.

Con información de Milenio