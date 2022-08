Alcaldesa de Tijuana pide a la Fiscalía de BC investigar las amenazas en su contra en mensaje colocado en el cuerpo de una mujer asesinada.

La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, pidió a la Fiscalía de Baja California investigar las amenazas que en su contra hechas en un mensaje que se encontró junto a dos cuerpos el fin de semana.

En entrevista con medios, la alcaldesa de Tijuana responsabilizó al fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez de su seguridad, señalando que espera que se detengan a las personas responsables de las amenazas.

“Espero que rápidamente capture a estos criminales que les quitaron la vida a estas personas y que nos digan quiénes son, cómo son, de dónde son, por qué se hizo, así como se capturó a las personas que amenazaron a la gobernadora Marina del Pilar en una manta, pues que se capture a estas personas, que no refieren una amenaza a mi persona, pero sí me nombran. Lo que más me interesa a mí es que protejan a los ciudadanos y confío que Carpio va a decirnos quiénes son y dónde están”, mencionó.

Tijuana fue uno de los municipios que se vieron afectados por la ola de violencia registrada en la entidad el 12 de agosto, y que dejó como resultado 24 hechos delictivos y la detención de 17 personas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que 14 eventos se suscitaron en Tijuana, cuatro en Ensenada, tres en Tecate, dos en Mexicali y tres en Playas de Rosarito.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ante los hechos violentos anunció la llegada de 600 elementos del Ejército para reforzar la seguridad en el estado.

“Recibimos a elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes trabajarán, junto con las fuerzas estatales, municipales y la sociedad, para garantizar la paz en Baja California”, escribió la mandataria estatal cuando llegaron los primeros 300 elementos.

Y después reconoció el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la llegada de los otros 300 elementos.

“Con el apoyo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, las tareas de construcción de paz se consolidan y fortalecen”, agregó en su mensaje en redes sociales.

