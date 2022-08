AMLO sugiere a Murillo Karam que señale en su audiencia quién le dio la orden de crear la “verdad histórica”

En el marco de la audiencia de Jesús Murillo Karam, acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el exprocurador diga “quién le dio la orden” de crear la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial”.

“Todos los acusados tienen derecho a defensa y quienes sostienen la acusación, que son ministerios públicos, tienen que probar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico Estado de Derecho y no en un Estado de chueco”, afirmó en conferencia matutina.

El mandatario aseguró que es partidario del perdón pero no del olvido, sin embargo, indicó que debe existir remordimiento y arrepentimiento.

“Soy partidario del perdón, pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, tiene que haber remordimiento, cometí este error y me arrepiento, olvido no, perdón sí”, dijo.

En tanto, la defensa de Murillo Karam ofreció presentar pruebas periciales a su favor en una nueva audiencia que inició este miércoles a las 9:30 horas, que documentan la llamada “verdad histórica” que encabezó el exprocurador.

En varios momentos han insistido en su exigencia de permitir a Murillo Karam seguir su proceso en libertad, con base en una pericial médica, en la que se subraya que tiene problemas de salud, argumento que fue desestimado, ya que solamente había tenido ayunos prolongados.

Cuando fue detenido el viernes pasado afuera de su domicilio, una persona que se identificó como su sobrina, dijo que el exprocurador estaba delicado de salud.

El juez le determinó prisión preventiva justificada luego de que la parte acusadora destacó que el exprocurador tiene al menos cinco propiedades en la Ciudad de México, y también en los estados de Hidalgo y Guerrero, y un capital total valuado en más de 85 millones de pesos.

Con información de Latinus