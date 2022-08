“No somos corruptos”: AMLO enviará un texto a la FGR sobre el caso de su hermano Pío y pide que se entregue la investigación al INE

En el marco de la investigación a Pío López Obrador por recibir dinero en efectivo para las elecciones, el presidente de México dijo que él y su hermano no son corruptos y que, aunque no acudiría a declarar a la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso, sí podría enviar un texto.

“No, no, no, lo que usted sabe exactamente, eso es lo único que sé (del tema) y lo que sé es de que yo no soy corrupto. (Mi hermano) tampoco”, afirmó el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo se pronunció porque “se entregue toda la información” sobre la indagatoria al Instituto Nacional Electoral (INE), pues no pasará nada.

“Pues no acudir, pero sí enviar un texto, no tengo yo de qué avergonzarme, no hay ningún problema y deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable”, señaló este jueves.

“Que se entregue todo, ¿qué puede suceder? Nada, mas que politiquería, las ocho columnas (…) y no pasa nada”.

Ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte obtuvo un empate en la votación del acto de reclamación presentado por el INE contra la determinación que impide que la FGR entregue la carpeta de investigación contra Pío López Obrador, luego que la ministra Loretta Ortiz se encontraba en impedimento.

El proyecto que fue presentado para el recurso de reclamación 92/2022-CA, por parte del ministro Alberto Pérez Dayán, proponía revocar el acuerdo y desechar la controversia.

En tanto, la ministra presidenta Esquivel Mossa indicó que se llamará a uno de los ministros de la Primera Sala para votarlo nuevamente.

La investigación abierta sobre Pío López surgió a partir del video revelado por Latinus el 20 de agosto del 2020, en el Loret Capítulo 12.

