“Sueño con ser entrenador de la Selección Mexicana”; Rafa Márquez

El exfutbolista mexicano Rafael Márquez, quien fue figura con el FC Barcelona y asistió a cinco Copas del Mundo, hizo público su deseo de, en un futuro, convertirse en técnico de la Selección Nacional.

“Siendo mexicano creo que la ilusión sí está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección Mexicana. Ojalá algún día pueda tener esa oportunidad”, señaló Rafa en entrevista con TUDN.

Márquez está comenzando su carrera en la dirección técnica y luego de una breve experiencia con el Cadete A del Real Alcalá, de España (Segunda División), hace apenas unas semanas fue nombrado entrenador del Barça B, que es el semillero del conjunto blaugrana y en donde en su momento comenzó su andar en los banquillos Pep Guardiola.

“Hoy en día están muy claros mis objetivos que es seguirme desarrollando e ir aprendiendo. Estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta que no tenga esa garantía no sabemos cuándo (le llegue la oportunidad de dirigir al Tri)”.

El actual timonel de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, termina su contrato luego de la participación del Tri en la Copa del Mundo de Qatar, y según se sabe por distintas fuentes, no pretende renovar por otro ciclo de cuatro años como ha sido el ofrecimiento de los directivos que manejan el balompié nacional.

