“No es una ocurrencia”: Delfina Gómez y AMLO defienden el nuevo plan de estudios de la SEP

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Defina Gómez, titular saliente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), defendieron este lunes el nuevo plan de estudios de educación básica, cuyo contenido ha sido criticado por opositores.

“En cuanto a los planes y programas de estudio, estamos presentando el de educación básica, que no es una ocurrencia, como en algunos medios he escuchado y he leído. Es producto de consultas de funcionarios, maestros, niños, un grupo de filosofía, Protección Civil, tardaría mucho, pero hago un reconocimiento a quienes hicieron posible la propuesta“, dijo Gómez en conferencia matutina.

Gómez recordó que dicho plan no va a ser aplicado al momento, sino como un programa piloto en 30 escuelas por estado.

“Se está abierto a comentarios y observaciones, debemos estar abiertos a la transformación y al ajuste. En educación media superior el plan ya está y en la Normal también hace su presentación de planes”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que existen cuatro ejes centrales para la educación en México, los cuales se seguirán aplicando con Leticia Ramírez, nueva titular de la SEP.

Estos cuatro ejes son: tener buena relación con los maestros, actualizar los contenidos educativos, tener escuelas y aulas en buen estado y asegurar becas para estudiantes de bajos recursos.

“Los contenidos educativos, esta es una realidad nueva y no se pueden aplicar los mismos métodos de enseñanza, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, dijo refiriéndose al nuevo plan.

Delfina Gómez, quien buscará la gubernatura del Estado de México con Morena, aprovechó para despedirse de la SEP y agradecer al presidente por la oportunidad de liderar la secretaría.

