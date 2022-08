“Pronto seremos tres”: Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian que están esperando un bebé

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, anunciaron este lunes que están esperando un hijo, dos años y medio después de perder un bebé por complicaciones en el embarazo.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos tres. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, anunció la pareja en sus redes sociales.

En la publicación, la influencer y el mandatario estatal compartieron la fotografía de un ultrasonido del embarazo.

Esta es la segunda vez que Mariana Rodríguez comparte que está embarazada. Sin embargo, el pasado 29 de mayo de 2020, la influencer anunció en sus redes sociales que perdió al bebé que estaba esperando.

“Sin saber cómo empezar, pero con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios”, lamentó en ese entonces la influencer.

Mariana Rodríguez se desempeña actualmente como titular de AMAR a Nuevo León, una nueva oficina que surgió cuando Samuel García se convirtió en gobernador de la entidad.

La influencer también ejerce funciones en el DIF de Nuevo León. El año pasado estuvo en polémica por “adoptar” por un fin de semana a un bebé con discapacidad a cargo de dicha dependencia y difundir su imagen en redes sociales.

Con información de Latinus