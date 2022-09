‘Tata’ Martino considera “muy injusta” la salida de Gerardo Torrado como directivo de Selecciones Nacionales

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de futbol, lamentó este martes la salida de Gerardo Torrado como Director general deportivo de Selecciones Nacionales, luego de los fracasos del Tri Sub 20 y la femenil en julio pasado. El ‘Tata’ calificó como “muy injusta” dicha decisión por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)

“Lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, me parece muy injusta y si hubiera tenido la posibilidad de hacer algo porque terminara el proceso, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance, pero lamento profundamente porque merecía terminar este ciclo junto con su gente. Está de más decir que no comparto una decisión de esta naturaleza a unos meses de la Copa del Mundo”, acotó el estratega argentino en conferencia de prensa en Atlanta, donde el Tri enfrentará mañana en duelo amistoso a Paraguay.

Pese a no estar de acuerdo con el cese del ‘Borrego’, Martino aseguró que lleva una buena relación con Jaime Ordiales, quien ocupó dicho puesto directivo.

“Tengo buen dialogo con Jaime (Ordiales), lo conocí cuando él estaba en Querétaro. Lo primero que se me ocurrió decirle es que ni vaya muy bien o vaya muy mal esto, es injusto que se haga cargo de algo que tiene tres años y ocho meses de funcionamiento, él tiene que acompañar algo que puede gustar o no pero ya está funcionando, como hemos funcionado de forma similar en tres años y ocho meses.

“Nadie me ha dicho algo de que tengamos que cambiar, en absoluto. Con cualquiera que hubiera venido, hubiéramos trabajado igual. Es lo que tengo que decir de tantos movimientos sísmicos que hemos tenido”, finalizó.

Con información de Latinus