Acusan a hijos de exedil de San Pedro Jicayán, Oaxaca, por intentar cortale la lengua a persona trans

Una persona trans acusó a los hijos del ex presidente municipal de San Pedro Jicayán, Oaxaca, Juan Martínez, de intentar cortarle la lengua.

La víctima, identificada como David N., denunció en redes sociales que los hechos ocurrieron la noche del sábado pasado.

Dijo que estaba conviviendo con Gildardo y Gilberto Martínez cuando ambos la golpearon y le intentaron cortar la lengua, lesiones por las que recibió varias puntadas.

Me quisieron matar, me golpearon muy feo. Quiero demandar a los hijos del expresidente Juan Martínez, porque fueron ellos. Quiero que se haga justicia y que esto no quede impune”, acusó en un video.