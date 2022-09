La iniciativa para militarizar el país es clara: Diputada Laura Haro

Redacción Antena Noticias

Luego de terminar hasta después de las ocho de la mañana del día sábado y a pesar de todo lo hecho, el presidente cumplió su capricho, “la SEDENA tendrá el control TOTAL de la Guaria Nacional. Es un hecho ya la ilegal militarización del país y que, en caso de aprobarse, ahora la Suprema Corte de Justicia deberá resolver la clara inconstitucionalidad de esta reforma,” así lo señaló la diputada federal y presidenta del CDE el PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez.

Agregó que “Si bien el presidente se empecinó en cambiar la Ley, porque no le alcanzan los votos para cambiar la Constitución, la iniciativa para militar el país es claramente inconstitucional.”

El artículo 21 de la Constitución que fueron aprobados por TODOS LOS PARTIDOS dice: que la Guardia Nacional deberá ser CIVIL y NO MILITAR y que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. Sin embargo, la iniciativa del presidente señala que la estructura de la Guardia Nacional será de la Secretaría de la Defensa; esto lo dice en la reforma al artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional.

“Es muy claro, la Constitución mandata que la Guardia Nacional tendrá un carácter CIVIL y no militar y un Ley no puede decir lo contrario; es clara la jerarquía de la norma de la Constitución, pero al presidente no le importa la legalidad, le importa su imposición,” aseveró la diputada federal.

No conforme con eso, la reforma al artículo 14 de la Ley de la Guardia Nacional dice que la persona Titular de la Guardia Nacional será nombrada por el presidente a propuesta de la SEDENA.

La diputada Federal, Laura Haro Ramírez, dejó claro su rechazo a estas reformas, “que permitirán que la cadena de mando de la Guardia Nacional sea MILITAR Y NO CIVIL COMO LO SEÑALA LA CONSTITUCIÓN. No conforme con eso, la misma reforma dice que la SEDNA tendrá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, manteniendo su fuero militar cuando no lo son.”

Finalmente, señaló con total desacuerdo que “la Guardia Nacional hará la investigación de delitos y labores de inteligencia, pero cabe resaltar que estas facultades están impugnadas y pendientes de resolución de parte de la Corte. Incluso, parte de los recursos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá de depositarse a la SEDENA; el presidente está militarizando al país y eliminando los mandos civiles. Todas estas razones son violatorias a la Constitución, por lo que México está a punto de entrar a un régimen ilegal de militarización; muy a pesar de que ellos propusieron lo contrario.”