Joven asegura Shakira es su madre y lo abandonó en los 90’s

Shakira está pasando un complicado momento debido a su tormentosa separación de Gerard Piqué, pues además de que se le ha visto desanimada por la situación, la cantante podría pronto librar una batalla en los juzgados por la custodia de sus hijos y al caso ahora se suman las declaraciones de un joven que asegura que la colombiana es su mamá y que lo abandonó en la década de los 90.

La cantante siempre ha demostrado que su familia es lo primordial para ella, incluso en medio de su separación se dice que planea una batalla legal para poder tener la custodia de Milán y Sasha, pero recientemente, fue acusada de supuestamente haber abandonado a un hijo que tuvo antes de su relación con el jugador del Barcelona.

Fue el actor colombiano Santiago Alarcón quien se encargó de hacer público el caso, pues lleva años recibiendo mensajes de este hombre a quien por petición de sus abogados llamó “el muchacho”.

De acuerdo con el actor, “el muchacho” ha intentado contactarlo desde hace varios años y le insiste en que él es su padre biológico y que tanto él como Shakira lo dieron en adopción en 1992.

“Resulta que él asegura que su papa biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira“, indicó.

El actor aseguró que había ignorado los mensajes del joven, pues está completamente seguro de que no es su padre, además insistió en que nunca ha tenido un vínculo sentimental con Shakira, por lo que resulta imposible que hayan procreado a un hijo juntos, pero ahora, Santiago Alarcón dice que está siendo víctima de extorsión.

“El joven asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense yo a los 12 entregando en adopción y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos“, dijo en un video de Instagram.

