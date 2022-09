Protestan en avenida Central por escuela inundada en Ecatepec

Ecatepec, Mex. Padres de familia y profesores de la escuela primaria “17 de Marzo”, ubicada en Rinconada de Aragón, bloquearon la avenida Central para demandar a las autoridades municipales su ayuda debido a que las instalaciones del colegio permanecen inundadas, tras las intensas lluvias que cayeron la noche del martes en el municipio.

Los manifestantes señalaron que cuatro aulas de la planta baja, donde toman clases los alumnos de tercero y cuarto grado, se anegaron, al igual que los baños y el patio, en donde el nivel del agua alcanzó los 50 centímetros.

“Se encuentra todo totalmente inundado, los baños, los salones no hay manera de que los niños tomen clases en esas condiciones. La escuela tiene ese problema, todos los años cada que llueve se inunda”, dijo una de las madres de familia.

Los padres de familia, utilizando cubetas, palas y escobas, comenzaron con el desalojo del agua.

Un grupo de padres de familia se trasladó a la avenida Central, a la altura de la avenida Albatros, para bloquear sus carriles centrales y laterales en su sentido hacia Ecatepec, como medida de presión para exigir a las autoridades locales su ayuda para el desalojo del agua anegada.

Los ciudadanos afirmaron que requieren de apoyo con camión tipo Vactor para retirar más rápido el agua de los salones, y el desazolve del drenaje, debido a que con una nueva lluvia terminaría con afectar severamente la escuela.

Al sitio del bloqueo arribó personal del gobierno estatal y municipal quienes dialogaron con los padres de familia, sin embargo, no lograron retirar el bloqueo parcial ya que éstos amagaron con quedarse en el lugar y no retirarse hasta que el agua de la escuela no sea completamente sacada y el drenaje desazolvado.

Cuadrillas de trabajadores de la dirección de Protección Civil y Bomberos, al igual que del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) se presentaron en el lugar y comenzaron a sacar el agua con apoyo de un camión Vactor y cubetas.

Debido al cierre parcial, cientos de automovilistas que se dirigían hacia el centro de Ecatepec, Texcoco y Tecámac se vieron afectados de tal manera que la fila de vehículos superó los dos kilómetros de distancia.

Con información de La Jornada.