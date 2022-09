“Reforma sobre el Ejército no va a pasar”: Marko Cortés

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró que la reforma sobre mantener al Ejército en las calles hasta el 2028 que presentó el PRI en la Cámara de Diputados no va a ser aprobada ya que legisladores del tricolor se han comunicado con él para decirle que van a votar en contra.

En entrevista radiofónica, Marko Cortés dijo que diputados y senadores le han asegurado que van a votar en contra de la iniciativa, lo que significa que no respaldan a su líder parlamentario, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Yo no sé qué interés está detrás porque esta reforma no va a pasar, muchos diputados federales del PRI a mí me han hablado y me han dicho “yo no voy a votar” y senadores más, entonces no va a pasar esa reforma, ¿a qué intereses responde?, ¿para qué presentan esa iniciativa?”, aseveró.

Cortés Mendoza cuestionó cuál es el interés de Alejandro Moreno para que dicha iniciativa sea aprobada y explicó que no va a ser aprobada porque no va a alcanzar los votos necesarios.

Reprochó que fue presentada “por debajo del agua” y esa acción pone en cuestionamiento la alianza Va por México, conformada por el PRI, PRD y PAN.

“Sorprende mucho la urgencia de último momento, con una iniciativa que meten por la puerta de atrás en la Cámara de Diputados, sin subirla a tribuna y nos dimos cuenta por un diputado de Morena que nos dice desde tribuna que el PRI había presentado una reforma constitucional para seguir militarizando el país, eso es lo que realmente pone la situación muy compleja en México y en la coalición”, dijo Cortés Mendoza.

Este miércoles los líderes del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, informaron a través de un comunicado la suspensión de la alianza integrada por los partidos de oposición, luego de que el martes lanzaran un ultimátum al PRI para rechazar o votar en contra de la iniciativa para que las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de seguridad pública por cuatro años más.

Con información de Latinus