Fiscalía de Coahuila descarta atentado en explosión de vivienda donde estaban agentes

La Fiscalía General del Estado Coahuila descartó que haya sido un atentado la explosión en un domicilio donde se encontraban cinco agentes de dicha dependencia, integrantes del cuerpo de seguridad del fiscal Gerardo Márquez.

El propio fiscal general detalló que las investigaciones apuntan hacia la acumulación de gas al interior de la vivienda, ubicada en el fraccionamiento Santa Fe Cactus de Saltillo, lo que ocasionó la muerte de tres agentes y dos más resultados con lesiones.

​”Estamos esperando solamente que se materialice por escrito el informe pericial, prácticamente todo lo que tenemos en este momento apunta precisamente a la acumulación de gases con algún detonante que pudo haber sido un apagador de luz o el encendida de una estufa”, dijo.

“Aquí no hay absolutamente ningún indicio que nos permita advertir que se trate de algún atentado, hemos puesto las cartas sobre la mesa, no hay nada, ahí están las evidencias del accidente, no debemos desdeñar ninguna observación como son las propias redes, pero se trata de jiribilla, de escarnio y de todo eso”, apuntó.

Sobre los agentes lesiones, el fiscal de Coahuila apuntó que uno está a punto de obtener el alta médica, mientras que el segundo sigue grave.

“Uno de ellos está prácticamente recuperado y seguramente será dado de alta en los próximos días, las próximas 72 horas, y el otro sigue delicado, afortunadamente ya pasaron 24 horas, pasó la noche, pero ya se encuentra estabilizado, se encuentra grave todavía”, indicó.

En el fraccionamiento Santa Fe Cactus de Saltillo, en Coahuila, explotó el pasado 7 de septiembre una vivienda en la que se alojaban elementos de la Fiscalía estatal.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que tras las labores de rescate, se recuperaron los cuerpos de tres personas y se encontraron a dos más lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital de la ciudad.

