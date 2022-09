“Ni Maximiliano se atrevió a darle tanto poder al Ejército”: la crítica de la oposición durante el debate por la Guardia Nacional en el Senado

El Senado aprobó este viernes el dictamen que modifica cuatro leyes para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

En lo general, el Pleno del Senado de la República avaló el proyecto con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. En lo particular fue aprobado con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.

Senadores de oposición criticaron a Morena y aliados durante la discusión de la iniciativa de la Guardia Nacional que se extendió hasta la madrugada de este viernes.

“Ni siquiera Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares, dice que respetará y auxiliará a la autoridad civil, el estatuto imperial de Maximiliano en el Artículo 48, es lo que quería Benito Juárez, un poder del ciudadano, no un poder del emperador y por eso ordenó su muerte”, aseveró el senador Germán Martínez.

Por su parte, la senadora panista Lilly Téllez criticó nuevamente al presidente López Obrador llamándolo autócrata.

“Nadie moleste al autócrata. Que no le salgan con que la ley es la ley, que nadie le vaya con ese cuento de que la ley es la ley, sino para que es el rey él y sólo él, él es la mismísima encarnación del pueblo supremo, depositario de la máxima popularidad universal. Míster simpatía faltaba más. ¿Por su divino capricho va a militarizar a México?”, dijo en tribuna.

“Van a militarizar a México porque su vocación es la tiranía, por su desprecio a los derechos humanos, en aras de dar seguimiento al manual del régimen cubano, hoy como consecuencia ineludible. Ustedes heredan vergüenza y deshonra a sus hijos. Ustedes no son legisladores, son los súbditos del pejelagarto”, dijo.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, aseguró que no debe pasarse la Guardia Nacional al Ejército, porque no hay argumentos sólidos que lo justifiquen, y los que existen, son meramente políticos. También precisó que, para que no haya más muertes ni desaparecidos, debe fortalecerse a las fuerzas civiles en las entidades.

Luis David Ortiz Salinas, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que el modelo de militarización de la seguridad pública del presidente no ha logrado disminuir la inseguridad en el país porque “los legisladores de Morena no entienden los roles y tareas que realizan policías y militares, por lo que se requiere una discusión profunda para cambiar dicho enfoque”.

Por su parte, el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, afirmó que más que cambiar de opinión, el Ejecutivo federal cambia de principios, ya que el rumbo por el que está llevando a México, es el de la creciente militarización y criminalización.

Veinte minutos después de la medianoche, la iniciativa se aprobó en lo general con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la del senador Ricardo Monreal. A la 1:06, sólo 45 minutos después, la iniciativa fue aprobada en lo particular con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.

Con información de LATINUS.

Relacionado