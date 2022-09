Lograr una distribución integraldel agua, gran reto para Jalisco

Aunque ha habido una recuperación en las presas de Jalisco, pozos y fuentes de agua potable, algunos municipios sufren de un déficit del líquido y el reto, a corto y largo plazo, será distribuir de manera integral este recurso entre los municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), señaló el Secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Ing. Jorge González Alcérreca, durante su conferencia: “Obras, acciones y retos del gobierno de Jalisco para el incremento y la mejora en el abastecimiento de agua potable al Área Metropolitana de Guadalajara”,

La conferencia la impartió en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) durante el Precongreso Nacional de Hidráulica 2022, “El servicio continuo y sus efectos en la calidad del servicio de agua potable en México”.

Según el secretario, se han invertido 1,368 millones de pesos en la distribución, potabilización y abastecimiento del agua del 2019 al 2022. Sin embargo, deberán buscarse soluciones integrales y sustentables para el abasto, ya que la población exigirá más agua, recurso que podría no recuperarse de no administrarse de manera adecuada.

Se necesitan 11.6 metros por segundo de abasto de agua para alimentar los millones de tomas domiciliares de la ciudad.

“El SIAPA tiene la necesidad de crecer para que la AMG logré una integración y visión de solución de abastecimiento de agua con una consideración de realizarlo de manera integral. La realidad es que todos los organismos municipales que manejan el agua que no están integrados al Siapa tienen déficit”, explicó.

El cuidado del agua depende no sólo del gobierno, también se requiere del apoyo de la población, universidades y empresas, añadió. Se debe recordar que Jalisco ha sufrido en años anteriores de déficits del recurso por las sequias y recortes tanto en zonas urbanas como en rurales.

La agricultura, una de las actividades productivas más importantes de Jalisco, consume un 80% de este vital líquido.

En este punto, el secretario, fue apoyado por el Vicerrector Académico de la UAG, Dr. Hugo de la Rosa Peñaloza, quien, en su mensaje, puntualizó que es gracias a la hidráulica y a los profesionales que la estudian y aplican en la vida cotidiana, que el agua llega a todos.

“La importancia de la hidráulica en el país, el uso de los recursos hídricos es vital. Este precongreso es importante por lo tanto para buscar propuestas y soluciones sustentables a problemas que cada día se agravan a causa de diversos factores”, dijo.

Hace 10 años, expuso, la UAG y la Asociación Nacional de Hidráulica, tras la firma de un convenio, dieron origen a la maestría de hidráulica de esta institución educativa. Ambas apoyan en la formación de profesionistas al desarrollo y gestión de recursos hídricos de manera sustentable.

A la fecha, 350 profesionales se han graduado de esta maestría y el Vicerrector Académico, deseó que de manera conjunta se continue con la formación de más profesionistas de la hidráulica en beneficio del estado y de México.

El precongreso tuvo una duración de dos días en el que se trataron temas sobre el saneamiento del agua, la potabilización y saneamiento con la participación de expertos de diversas instituciones.

