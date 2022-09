Lilly Téllez exige a senador morenista José Narro renuncie a fuero por lazos con narco

En una nueva pugna con legisladores de Morena, Lilly Téllez exigió al senador José Narro Céspedes pedir licencia para ser investigado por presuntos lazos con el narco.

El político zacatecano José Narro Céspedes debe pedir licencia a su escaño como senador de la República y someterse a una investigación de la Fiscalía General de la República por sus presuntos lazos con miembros de las bandas del narcotráfico, exigió la senadora panista Lilly Téllez.

La legisladora por Sonora, desde la tribuna, consideró que es necesario que se investigue su relación con el presunto operador financiero del Cártel del Noreste: Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, ‘El Gerry’, reveladas por el periodista Héctor de Mauleón.

“Su presencia en el Senado con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado, y ensucia a la política nacional que usted alegremente conviva con un narcotraficante, que no oculte su adicción al dinero no sólo del erario, sino al dinero sucio y proveniente de narcotráfico.

Lilly Téllez exige a Narro Céspedes renunciar para que sea investigado

“Si usted no debe nada hágase un lado y permita que la fiscalía lo investigue, pero no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada. Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país”, dijo la legisladora.

De acuerdo con la senadora Téllez, desde “su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada, en alguien debe caber la dignidad, lo conmino que usted la tenga. Su caso es sumamente serio y debe ser investigado. Además nos pone en peligro a los demás y sobre todo nos pone en peligro a quienes lo señalamos, porque sus amistades son personas de cuidado, sus amistades están en el crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios, así que quede bien claro”, agregó.

En respuesta, el senador Narro aseveró que los señalamientos realizados en su contra se basan en documentos “falsos”.

“Son palabras que van y vienen; no tienen ningún sustento. Si ella tiene algo qué decir, que vaya a la Fiscalía; que vaya a la Fiscalía. Seguramente a Héctor De Mauleón lo van a convocar en la Fiscalía y en su momento tendrá que aclarar de dónde sacó esos documentos falsos y de dónde sacó todos esos argumentos falsos que han teñido sus diferentes artículos que ha publicado en los medios de comunicación”, dijo.

Con información del Financiero

