Rosalía regresó con dos conciertos a Nueva York, la ciudad que la inspiró a crear “Motomami”

EFE.- Rosalía deslumbró el domingo en su regreso a Nueva York, una ciudad que le inspiró mientras grababa su álbum Motomami y a la que dedicó toda su energía en el primer concierto de dos en la histórica sala Radio City Music Hall, abarrotada de un público entusiasta y mayoritariamente latino.

“Es una de las ciudades que más me gustan. Me inspira y me encanta. La última vez que toqué aquí fue en un sitio más pequeño, y venir aquí y verlos a todos es increíble. Que lo sepáis: me siento bien agradecida”, dijo la cantante española, recordando una de las actuaciones clave de su despegue internacional, en 2019.

Conocedora de sus seguidores, dedicó unas palabras en especial a Washington Heights, un vecindario de gran población latina en el alto Manhattan a donde se escapaba en los ratos libres para comer o comprar: “Sonaba bachata y dembow por la calle, son géneros que me han inspirado mucho en este nuevo proyecto”, comentó.

Como en otras paradas de su gira mundial, Rosalía desplegó una puesta en escena pensada para la era digital en la que compartió protagonismo con los bailarines y con un técnico de cámara, que captaba cada coreografía a escasos centímetros para que fuera emitida inmediatamente en grandes pantallas verticales.

Sumergida en un videoclip en directo, la cantante mostró soltura ante los objetivos, pero no dejó de lado a sus fans, que corearon su nombre; aullaron “reinona” antes, durante y después de Abcdefg; agarraron el micrófono que les cedía para cantar “La noche de anoche” y subieron al escenario en Despechá.

Despechá, una de las canciones estrella del verano, tuvo el recibimiento más eufórico entre los temas nuevos incluidos en su setlist que ya no era ningún secreto tras su paso por España y Latinoamérica, y que contó con Aislamiento, La Chiri y LAX, publicados en la recién lanzada edición deluxe de Motomami.

En el repaso del disco, la cantante puso a bailar a todo el mundo con Bizcochito y conmovió con G3N15 y su referencia a la distancia y la familia, temas recurrentes en un país levantado por inmigrantes, explicando que la escribió en una época “dura” en la que echaba de menos a una “persona a la que no podía ver crecer”.

La espontaneidad y desparpajo que la caracterizan tomaron un nuevo matiz cuando se sentó en una silla de peluquería y cantó Diablo mientras se quitaba el maquillaje con una toalla y se cortaba un mechón de pelo por los que se pelearon decenas de brazos, tras lo que aseguró estar más cómoda al natural y con pelo suelto.

El espectáculo estaba programado al milímetro, pero hubo inevitables contratiempos: paró de cantar Malamente y salió de escena para luego comenzar de cero debido a un problema con el audífono —”No podía cantarla así”, dijo— mientras que un aficionado bloqueó la visión de la pantalla grabando con su celular.

No fue el único tema de su anterior álbum o de sus inicios flamencos: tronaron los ruidos de moto quemando rueda en una mezcla de De aquí no sales y Bulerías, y sus ojos vidriosos acompañaron a su chorro de voz en De plata, para la que se puso una falda negra y larga de espectacular cola de varios metros.

