Inauguran Centro Cultural Atkinson y el mural “Todxs somos ciencia”, en el CUCS

El Rector General destacó la importancia de que todos los centros logren ser multidisciplinarios, donde la ciencia y la cultura ya no estén separadas para formar profesionales más competitivos

Este lunes el Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor Ricardo Villanueva Lomelí, asistió al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) para inaugurar el Centro Cultural Atkinson, ubicado en el edifico C de dicho plantel universeitario, el cual busca invitar a sus alumnos a participar en distintos talleres y actividades artísticas; en el edifico O también estuvo presente para la develación del mural Todxs somos ciencia, elaborado por el Colectivo Poderosas con Pinceles.

Centro Cultural Atkinson

“Una de las misiones que tenemos es que los campus temáticos dejen de ser temáticos. La multidisciplinariedad es una obligación diaria en el mundo actual (…) Por ello, la universidad debe adaptarse y dar un paso más; así, con este centro busca que la ciencia y la cultura ya no estén separadas para formar a profesionistas más competitivos”, declaró.

El centro ofrecerá a los alumnos del CUCS talleres de danza, teatro, circo, música y performance, así como el poder realizar proyectos, instalaciones y exposiciones artísticas que formarán parte de su currícula.

El Rector del CUCS, doctor José Francisco Muñoz Valle, explicó que con este espacio se cubre una de las peticiones del Rector General para el plantel, el que las y los estudiantes se involucren en actividades culturales.

El Coordinador de Extensión del CUCS, maestro Javier Alonso López Chávez y el Jefe de la Unidad de Arte y Cultura, licenciado Juan Antonio Díaz Bravo, fueron los impulsores de este centro; e invitaron para su inauguración a Varité de Circo, con música en vivo.

Mural “Todxs somos ciencia”

En el edificio O del CUCS se develó el mural Todxs somos ciencia, hecho por el Colectivo Poderosas con Pinceles y que busca representar la lucha de las mujeres en la ciencia. Shakty Valeria Núñez Najar, representante de la colectiva, platicó sobre el proceso del proyecto y expuso la unión que se vivió entre las alumnas, maestras y administrativas: “Fue muy enriquecedor saber que no estamos solas y que nos tenemos a nosotras”, expresó.

Compartió los retos a los que se enfrentan las alumnas dentro del plantel, en el que se siguen dando conductas machistas. Villanueva Lomelí respondió que se seguirá trabajando en toda la Red universitaria para cambiar no sólo el trato dentro de la institución, sino también hacia afuera.

“He querido reconocer de frente que sigue habiendo mucha violencia dentro de la universidad, y eso me avergüenza. Todos los días trabajamos para erradicarla. Lo vuelvo a repetir, me estoy formando, me estoy reeducando y lo seguiré haciendo”, señaló.



Por: Frida Cruz Valdivia

