Padres de los 43 normalistas marchan hacia el Zócalo 

Distintas organizaciones civiles, estudiantes de instituciones académicas, sindicatos y los padres de los 43 normalistas de Iguala se congregaron este lunes en el Ángel de la Independencia para exigir justicia por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, a ocho años del crimen.

La manifestación, que inició a las 16:00 horas, está encabezada por los padres de los estudiantes quienes cargan fotografías de sus hijos. La protesta pretende llegar hasta el Zócalo capitalino para exigirle al presidente, Andrés Manuel López Obrador, justicia y que se resuelva el caso.

Las asistentes a la manifestación comenzaron a llegar a partir de las 13:00 horas al Ángel de la Independencia con mantas con fotografías de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

El contingente hará una pausa a la marcha en el antimonumento de los 43 normalistas que se ubica sobre Paseo de la Reforma, en el cruce con Bucareli y Avenida Juárez, para posteriormente continuar e ingresar por 5 de mayo al Zócalo.

Ante esta manifestación, las autoridades capitalinas y federal colocaron vallas de seguridad frente Palacio Nacional para evitar cualquier tipo de vandalismo en la fachada, al igual en varias edificaciones del gobierno.

Por su parte, López Obrador, pidió en su conferencia matutina evitar la violencia durante las manifestaciones por el caso, pues no sólo se trata de lanzar piedras y bombas molotov, sino convencer.

“Lo único es evitar la violencia, porque no es nuevo, ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica“, dijo.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, descalificó el 24 de septiembre las protestas que se realizaron esa semana por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en las que más de 40 elementos de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, ya que, afirmó, las manifestaciones violentas no son un derecho.

Con información de Latinus

