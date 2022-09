AMLO acusa una persecución para evitar que Américo Villarreal asuma como gobernador de Tamaulipas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este martes una persecución contra Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, mediante campañas en las que lo acusan de estar vinculado con el narcotráfico y con la finalidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule la elección estatal.

“Qué casualidad que ahora que va a decidir el Tribunal Electoral empiezan con esto, con estas campañas, porque están pensando posiblemente decir ‘se anula la elección, porque participó el narcotráfico, con el doctor Américo Villarreal metido en el narcotráfico’, conozco a Américo Villarreal es una gente decente como lo merece Tamaulipas, pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado“.

“Por muchos, no sé, pero esto no es normal, se está protegiendo, sí (volverá al Senado), porque existe una persecución, es una situación muy extrema y presiones. Parece que el presidente del Tribunal Electoral es funcionario, fue funcionario de uno de los asesores, este señor (Gil Zuarth) o es del PAN, entonces este tribunal no es una gente, son siete y a ver cómo le van a hacer”, señaló el mandatario.

Este lunes, Américo Villarreal informó que se reincorporará al Senado de la República a cuatro días de la fecha en la que debe asumir el cargo. Se mantendrá en su curul hasta el próximo 30 de septiembre.

“Ante la embestida de un gobierno que no respeta las instituciones y que busca por todas las formas quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamaulipecos que votaron democráticamente por la esperanza y la honestidad el pasado 5 de junio, he decidido reincorporarme al Senado de la República hasta el 30 de septiembre y proteger así la gobernabilidad, la transformación y el cambio en Tamaulipas“, escribió.

Además, el gobernador electo de Tamaulipas acusó al gobierno actual del Estado de querer corromper a los magistrados del TEPJF para que anulen los resultados de los comicios realizados el pasado 5 de junio.

“Estamos enterados de que buscan por vías legaloides corromper e influir en los magistrados del Tribunal Federal Electoral para torcer la voluntad de más de 731 mil tamaulipecos y tamaulipecas”, señaló Villarreal.

Con información de LATINUS.

