Diputada del PRI asume la presidencia del Poder Judicial de Durango 

Diputada del PRI que propuso iniciativa de las Fuerzas Armadas asume la presidencia del Poder Judicial de Durango

La diputada con licencia del PRI, Yolanda de la Torre, asumió este miércoles la presidencia del Poder Judicial del Estado de Durango por unanimidad de votos del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

La magistrada presidenta agradeció “la gran oportunidad que le brindan de poder conducir juntos la tarea y el reto que tienen de fortalecer este Poder Judicial”.

Hace seis días, Yolanda de la Torre pidió licencia de su cargo como legisladora en la Cámara de Diputados, poco después de presentar la iniciativa que aumenta la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

En sesión solemne se integraron también al pleno los seis magistrados numerarios, quienes en la madrugada de este miércoles fueron ratificados en el Congreso de Durango.

Yolanda de la Torre dijo el jueves pasado que regresaría a Durango luego de pedir licencia del cargo de manera indefinida. “Vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado”, dijo la legisladora luego de que se le otorgara la licencia.

La diputada fue cuestionada sobre si buscará estar en el gobierno de Esteban Villegas, a lo que contestó que estará en proyectos importantes.

Expresó que no hubo presiones para que dejara de legislar y aseguró que la iniciativa para extender las labores de seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 no emanó de Palacio Nacional y también negó conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, no, al contrario, no fue así. Soy muy respetuosa de las instituciones. Todos saben que él tiene facultad (López Obrador), y yo creo que el contexto no es así, yo lo entiendo de manera distinta. No conozco al señor presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto”, dijo Yolanda de la Torre.

Con información de Latinus

