11 consejos para nodesperdiciar tu comida

Por los académicos de la Escuela de Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara MED. Paulina Elizabeth Ochoa Moreno; MNH. Silvia Monserrat Rodríguez León; MNC. Delia Guadalupe Estrada Palafox y MNH. Jorge Abraham García Íñiguez.



Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial cada año se desperdician 121 kilogramos (kg) de alimento por consumidor: 74 kg provienen de los hogares, 32 de servicios de comida y 15 del comercio minorista.

El hacer conciencia sobre la pérdida y desperdicio de alimentos ayudaría a disminuir la inseguridad alimentaria. Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable.

Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos, según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO).

Por lo anterior queremos compartirles algunos consejos para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos en tu casa e incluso te sirva como ahorro monetario.

1. Cuando vayas al supermercado, tianguis o el lugar en donde compras tus alimentos siempre haz una lista previa de lo que realmente te hace falta, esto evitará que compres de más y que al final tus productos se caduquen mucho más rápido, una parte importante de ello es el planear de manera correcta.

2. Planifica bien las raciones de alimentos e ingredientes que utilizarás para elaborar tus comidas, de esta manera evitarás desperdiciarlos y tener comida de sobra, si al final te queda un poco más puedes cenarla, volver a comer al día siguiente o reutilizarla para elaborar algún otro platillo.

3. En tu alacena y refrigerador trata de poner todos los productos con fecha más reciente a caducar en la parte de enfrente y todos los productos nuevos en la parte de atrás, también puedes utilizar algunas etiquetas en donde incorpores la fecha de caducidad (en caso de alimentos más perecederos), de esta manera estarás utilizando los que son más pronto a caducarse.

4. Si tienes desperdicios de alimentos no los tires y tampoco los dejes tanto tiempo sin comerlos, utilízalos para crear otros platillos, hay muchísimas formas, por ejemplo, incluso las flores de Jamaica puedes utilizarlas además de hacer agua fresca puedes cocinarlas y hacer taquitos.

5. Todos los mexicanos amamos los recalentados, solemos hacerlo en fiestas y eventos especiales; sin embargo, si te sobra comida en algún día común puedes volver a comerla al día siguiente, así no desperdiciarás.

6. Congelar algunos alimentos para evitar que se echen a perder es una forma segura de mantener tus alimentos y poder descongelarlos después, solamente recuerda que no puedes estar congelando y descongelando varias veces.

7. Si tuviste algún convivio familiar, reunión o fiesta y te quedaron muchos alimentos que no piensas comer o que no sabes con quien compartirlos, regala a tus amigos, vecinos, personas en situación de calle, o a organizaciones en las cuales necesiten alimentar a más personas.

8. Crea tu propia composta con los alimentos que sobre.

9. Algunos residuos te pueden servir como abono.

10. Cuida la temperatura de los alimentos e incorpóralos en donde deban de ir para evitar que se echen a perder.

11. Evita consumir gran cantidad de alimentos industrializados y consume más alimentos frescos.

