Acusaciones contra militares en informe sobre Ayotzinapa fueron para “reventar” la investigación: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que buscaron “reventar” la investigación de su gobierno por el caso Ayotzinapa acusando a 20 militares con la finalidad de generan una rebelión en el Ejército, aunque el informe de la Comisión de la Verdad incluye sólo a cinco elementos de alto grado.

“Hay intereses. Buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso de los militares responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco de alto grado, los otros 15, no sé, pero me imagino que son soldados, pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más y que íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar nadie”.

“En el informe son cinco militares, pero para más detalle di la instrucción al secretario de la Defensa por escrito de que se cumpliera con lo que estableciera el informe de la comisión. Yo le dije al secretario que los cinco responsables debían asumir su responsabilidad, entonces, cuando se actúa pues sorpresa para todos”, señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal insistió que en el caso no se protege a nadie y que no se “dará marcha atrás” a la investigación de la comisión, aunque consideró que hubo una “actuación perversa” al intentar que no se llevara a cabo lo que recomendó el informe.

“Yo sostengo que para evitar que se llevara a cabo o se ejecutara lo que recomendó la Comisión en el informe, cuando saben que va en serio, entonces pensaron, ‘a lo mejor si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás, porque no van a poder enfrentar al Ejército’”.

“No (sé quiénes son) y supongo que son soldados, porque lo que se debe tomar en cuenta es que el coronel era el comandante del Batallón de Iguala, entonces no se está protegiendo a nadie, yo siento que hubo una actuación perversa”.

Con información de Latinus

