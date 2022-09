‘Cata’ Domínguez, defensa de Cruz Azul, acudirá con las autoridades ante amenazas

El defensa Julio César Domínguez se convirtió en blanco de críticas de la afición de Cruz Azul, principalmente tras la goleada 7-0 contra el América, pero pronto se convirtieron en amenazas contra su familia, por lo que el ‘Cata’ aseguró que está dispuesto a acudir con las autoridades competentes.

Cruz Azul ha tenido un desempeño irregular desde que ganó su primer torneo de liga en más de 20 años en el Clausura 2021, y en el actual Apertura 2022 llegó a un punto crítico al ser goleado 7-0 por el América, una derrota en la que un sector radical de la afición señaló particularmente a ‘Cata’ Domínguez y Rafael Baca, a quienes comenzaron a asediar con abucheos.

Pero de ahí pasaron a amenazarlos afuera de su lugar de entrenamiento y principalmente en redes sociales, por lo que Domínguez aseguró que actuará en consecuencia para frenar a los responsables.

“La afición está en su derecho de expresarse, están en su derecho, yo aguanto, yo no tengo por qué recriminarles, pero eso sí y que sepan: yo no acepto amenazas, no acepto cuando se meten conmigo y con mi familia, yo voy a responder de otra forma, obviamente con las autoridades, porque no está demás, yo te puedo aguantar críticas, están en su derecho que digan, que griten, pero más allá que lleguen internamente eso no se lo voy a permitir a nadie”, señaló ‘Catita’ Domínguez en entrevista con TUDN. .

RETIRO

El defensa central lleva toda su carrera en Cruz Azul y es uno de los que más se identifica con la época de sequía de más de 20 años que vivió la institución, y aunque se mantuvo pese a todos los contratiempos, es consciente de que pronto puede decir adiós al club.

“Se acaba mi contrato en junio de 2023, ya me quedan menos de 8 meses, me gustaría retirarme acá, todavía no me siento para retirarme, todavía me siento para seguir trabajando, no te digo cuántos años porque me siento todavía para seguir trabajando”.

Con información de Latinus

