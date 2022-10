Automovilistas, molestos en Guadalajara por cortes viales por fondo ciclista

Por el Gran Fondo Nueva York, Zapopan-Guadalajara en su primera edición de ciclismo de ruta, algunas avenidas de la metropoli estuvieron cerradas como Alcalde, López Mateos, Periférico y en algunas de sus intersecciones, automovilistas se mostraron molestos porque no hubo socialización previo al evento para tomar rutas alternas.

Adrián Cortés, quien tenía un evento familiar a las 8:00 horas por la zona de la Glorieta de la Normal llegó casi 40 minutos tarde. “Demasiado complicado la movilidad de este domingo, me tocaron como cuatro cierres viales, venimos de carretera a Chapala y pues ya estamos tarde. Hay que darle toda la vuelta a Ávila Camacho para llegar aquí a la Normal”, comentó.

Luis, otro automovilista, especificó que es bueno que hagan este tipo de eventos, pero igual que no cierren los cruceros para la ruta del fondo ciclista.“Es bueno que cierre pero no todo, llevamos más de una hora buscando llegar a cierto lugar y todo complicado, sería bueno que avisen con una semana o más de anticipación e informen en redes sociales y medios de comunicación”, acotó.

Una agente vial que estaba en el cierre de avenida Normalistas y Alcalde y que prefirió el anonimato detalló que siempre es complicado tratar con los conductores porqué ya están molestos porqué no pueden llegar a eventos o diferentes lugares. “Lo que está cerrado es Alcalde y diferentes cruces que dan a la avenida, se están desviando también unidades del Transporte Público. Los ciclistas vienen desde el Estadio Akron. Desde temprano se molestan y pues si no dice nada es que no trabajará”, sentenció.

La competencia se lleva a cabo de las 7:00 am hasta las 12:00 pm, para que contemplen los siguientes cierres viales a fin de salvaguardar a los participantes y demás ciudadanos.

Con información del Informador

