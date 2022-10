AMLO confirma que el Ejército tendrá una aerolínea con 10 aeronaves rentadas e insiste en integrar al avión presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su gobierno analiza crear una aerolínea que sea administrada por la empresa militar “Olmeca Maya Mexica” —que tendrá a su cargo también el Tren Maya y varios aeropuertos— y que se contemple en esta el uso del avión presidencial.

“Es cierto eso, sí, ah de ahí salió (del hackeo), no sabía. Sí se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició la construcción del aeropuerto de Tulum“.

“Ya también esta empresa que se llama empresa Olmeca Maya Mexica va a operar el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, posiblemente uno o dos más, entonces es el Tren Maya, los aeropuertos y se está pensando en la línea aérea. Y sí son diez aviones. Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en Yucatán hace 15 días me lo presentaron”, confirmó en conferencia matutina.

El mandatario federal dijo que un primer análisis mostró que esta empresa es rentable, aunque todavía no hay una decisión final, y que se considera también entregar el avión presidencial para su uso.

“Se está haciendo el análisis económico de viabilidad y se contempla el avión presidencial entregarlo a la empresa que va a manejar esos diez aviones, que no se van a adquirir, sino se rentan, se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente”.

“En el primer análisis que se hizo se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos, vamos a seguirlo tratando. Sí es muy probable que para el año próximo este esta nueva línea aérea. Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión, porque no son atendidos por las líneas actuales”, indicó López Obrador.

Latinus reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca convertirse en una gran agencia de turismo con proyectos hoteleros, parques, museos y una aerolínea.

De acuerdo con documentos contenidos en los correos electrónicos de la Sedena y que fueron extraídos por los hackers “Guacamaya”, el proyecto fue compartido el 27 de agosto de manera interna con otros militares por el encargado de la dirección comercial y de servicios del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya y Mexica.

La propuesta establece la creación de Servicios Turísticos Itzamná y de otra compañía que busca dar cobijo a la nueva aerolínea. Estas dos nuevas sociedades serán la séptima y octava empresas constituidas por el Ejército desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México en diciembre de 2018.

Para la aerolínea del Estado mexicano, la Sedena aún no tiene nombre, sin embargo, planea que sea un servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga con 10 aeronaves rentadas, las cuales operarán cien horas de vuelo al mes.

El proyecto también planteó utilizar el avión presidencial José María Morelos y Pavón para vuelos comerciales. Esta propuesta fue descartada debido a que los boletos tendrían un costo 40% mayor para que hacerlo rentable.

Además, los militares reconocen que utilizar el avión presidencial para transportar pasajeros requiere una inversión importante y representa un alto riesgo de obtener malos resultados.

Se explica que el avión presidencial sólo dispone de 80 asientos para pasajeros, en comparación de los 250 lugares que tienen aeronaves del mismo tipo.

En un estudio costo-beneficio del uso comercial del Boeing 787-8 realizado en julio de 2022 y que también se encuentra entre los correos filtrados, la Secretaría de la Defensa Nacional pone como ejemplo un vuelo del AIFA a Guadalajara.

Normalmente, el costo de un pasaje aéreo así va de los mil 300 a los 2 mil pesos, pero en el avión presidencial tendría que costar más de 6 mil pesos.

Para crear la aerolínea, la Sedena tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2023, aunque las leyes mexicanas establecen que son necesarios 16 meses para la creación de una nueva línea aérea.

Con información de LATINUS.

