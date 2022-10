Anna Ferro vació el departamento de Fernando del Solar, acusó Ingrid Coronado

El pasado 30 de junio falleció Fernando del Solar, un conductor de televisión que tuvo dos hijos mientras estuvo casado con Ingrid Coronado y después inició una relación con Anna Ferro. En conversación con Ventaneando, la presentadora de diversos programas reveló que la viuda de su ex esposo estuvo viviendo de forma sin su autorización en una de sus propiedades y además sacó todas las pertenencias.

El comentario surgió después de que saliera a colación el tema del departamento en Cuernavaca, Morelos, el cual está a nombre de Ingrid Coronado, dos semanas después del fallecimiento de Fernando del Solar, Anna Ferro quitó los muebles y la decoración del hogar.

Sin embargo, Coronado se había negado a iniciar una demanda porque estaba atendiendo la salud mental de Paolo y Luciano, sus hijos con Del Solar.

En conversación con la conductora Paty Chapoy, Ingrid Coronado mencionó lo siguiente:

“Su viuda (Anna Ferro) vive de forma ilegal en el departamento, yo no había querido hacer un procedimiento porque estaba pasando por un proceso, no tenía la energía de iniciar un proceso, a los 15 días de la muerte ya no había muebles, honestamente es un trámite legal que no he iniciado”